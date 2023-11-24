المنتخب الوطني المدرسي يواجه نظيره اللبناني في نصف نهائي البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي المنتخب الوطني المدرسي مع نظيره اللبناني اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة العربية للكرة المدرسية المقامة حاليا في مصر بعدما نجح في تصدر المجموعة الثالثة من البطولة.

المنتخب الوطني المدرسي يسعى للوصول للنهائي

وفي مباراة أخرى في نصف نهائي البطولة العربية المدرسية يلتقي منتخبا مصر وعمان، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للبطولة التي تقام يوم الإثنين المقبل لتحديد الفريق المتوج بكأس البطولة، فيما يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

يأتي تأهل المنتخب الوطني المدرسي إلى نصف النهائي بعدما تغلب على نظيره العراقي بنتيجة 3-1، ليتصدر بهذا الفوز ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة.

- المنتخب الوطني المدرسي يفوز على نظيره العراقي بالبطولة العربية

- شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

وفي بقية النتائج فاز منتخب مصر على السعودية 4-0، والجزائر على فلسطين 8-0، وتعادل لبنان مع البحرين 1-1.