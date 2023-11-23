المنتخب الوطني المدرسي يفوز على نظيره العراقي بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني المدرسي على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من البطولة العربية المدرسية لكرة القدم المقامة حاليا في القاهرة، ليتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الفوز الثاني للمنتخب المدرسي

يعد هذا الفوز هو الثاني الذي يحققه المنتخب الوطني المدرسي خلال مشاركته بالبطولة العربية.

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وتمكن المنتخب الوطني المدرسي من الفوز في مباراته الأولى على منتخب فلسطين بعشرة أهداف، غير أنه فقد لقاءه الثاني أمام منتخب الجزائر بنتيجة هدف مقابل هدفين.