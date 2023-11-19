تنافس شرس بين إيطاليا وأوكرانيا على التأهل لكأس أمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

يتنافس المنتخب الأوكراني مع نظيره الإيطالي على واحدة من خمس بطاقات مؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، في الجولة الأخيرة من التصفيات، عندما يلتقيان غدًا الإثنين في ألمانيا.

التعادل يعبر بإيطاليا لكأس أمم أوروبا

ويحتاج المنتخب الإيطالي الذي تغلب على مقدونيا الشمالية 5-2 للتعادل في المباراة التي ستقام في ليفركوزن من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا، بينما يجب على المنتخب الأوكراني أن يتحدى الصعاب ويتغلب على إيطاليا لأول مرة في آخر سبع مواجهات جمعتهما من أجل التأهل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحصل المنتخب الإيطالي على دفعة معنوية بفوزه على منتخب مقدونيا، الذي تغلب عليه في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، لكن قد يكون هناك المزيد من التوتر، خاصة أن «الأتزوري» سيواجه خطر الغياب عن بطولة كبرى للمرة الثانية على التوالي.

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ولو خسر المنتخب الإيطالي هذه المباراة ستظل هناك فرصة أخرى له للتأهل من خلال الدور الفاصل في مارس المقبل، الذي سيشهد حسم ثلاث تذاكر للبطولة التي تقام بمشاركة 24 فريقًا، كما يمكن للمنتخب الأوكراني أيضًا اللعب في الدور الفاصل.