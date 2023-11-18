ألبانيا تتأهل إلى نهائيات أوروبا للمرة الثانية في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت ألبانيا كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا 1-1، أمس الجمعة في كيشيناو، ضمن الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات العرس القاري المقرر في ألمانيا الصيف المقبل.

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وبدأت ألبانيا التسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوغلو. بذلك حققت ألبانيا الأهم، لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات. كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة، لكن بشرط فوز بولندا (الثالثة) على تشيكيا، مطاردتها المباشر، اللتين انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1، حسب وكالة «فرانس برس».

اتساع الفارق بين ألبانيا ومولدافيا إلى أربع نقاط

وعززت ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام تشيكيا، وثلاث نقاط أمام بولندا التي خرجت خالية الوفاض. وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط لودوغوريتس البلغاري ياكوب بيوتروفسكي، لكن تشيكيا أدركت التعادل بواسطة لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي توماس سوتشيك.

بذلك اتسع الفارق بين ألبانيا ومولدافيا إلى أربع نقاط، وبالتالي يستحيل عليها اللحاق بها قبل جولة من نهاية التصفيات.