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الدنمارك تتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا عبر الفوز على سلوفينيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:25 صباحا
الدنمارك تتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا عبر الفوز على سلوفينيا
الدنمارك تتغلب على سلوفينيا 2-1 في كوبنهاغن، 17 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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ضربت الدنمارك عصفورين بحجر واحد عندما تغلبت على سلوفينيا 2-1، الجمعة في كوبنهاغن، حيث ضمنت تأهلها إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وصدارتها المجموعة الثامنة.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 22 نقطة مقابل 19 لسلوفينيا، التي ستتنافس على البطاقة الثانية مع كازاخستان (18 نقطة) الفائزة على سان مارينو 3-1. وستستضيف سلوفينيا كازاخستان في الجولة الأخيرة، الإثنين المقبل، وتحتاج إلى التعادل فقط، لتنتزع البطاقة الثانية في المجموعة، حسب وكالة «فرانس برس».

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غياب نجمي يونايتد هويلاند وإريكسن
وسجل يواكيم مايهله وتوماس ديلاني هدفي الدنمارك، وأريك يانزا هدف سلوفينيا. وخاضت الدنمارك المباراة في غياب نجمي مانشستر يونايتد الإنجليزي: المهاجم راسموس هويلاند، وصانع الألعاب كريستيان إريكسن بداعي الإصابة.

وقد بلغت الدنمارك الدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة، قبل أن تخسر بصعوبة أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن.

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