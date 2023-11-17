إصابة كامافينغا لاعب ريال مدريد بقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى

القاهرة - بوابة الوسط

تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما كشف النادي «الملكي» الجمعة.

ريال مدريد يترقب مزيدا من التطورات

وجاء في بيان ريال على موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. نترقّب المزيد من التطورات»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي الأربعاء الماضي قبل أن يعود إلى مدريد للخضوع للاختبارات.

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ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب التي من المتوقع أن تكون طويلة.