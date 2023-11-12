تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض تشيلسي تلقي الخسارة على ملعبه أمام ضيفه مانشستر سيتي، وحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتمكن من فرض التعادل على السيتي في الوقت القاتل بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يفتتح مهرجان الأهداف في قمة مانشستر سيتي وتشيلسي

بادر النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن سرعان ما أحرز البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 29، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 37، غير أن مانويل أكانجي منح التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 - 2 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد هالاند لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 67، غير أن فرحة الفريق الأزرق بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل الإسباني رودري الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر سيتي، أحرز تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني بواسطة لاعبه الشاب كول بالمر، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، وضع تشيلسي حدًا لتفوق مانشستر سيتي عليه، بعدما خسر أمام فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، خلال آخر ست مواجهات جرت بين الفريقين في مختلف المسابقات.

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ويرجع آخر فوز لتشيلسي على مانشستر سيتي، عندما تغلب عليه 1 - صفر في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العام 2021.

وعلى الرغم من التعادل، بقي مانشستر سيتي، حامل لقب مسابقة الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، متربعًا على القمة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، إلى 16 نقطة في المركز العاشر بترتيب فرق الدوري الإنجليزي.