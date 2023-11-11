آرسنال يلحق بمانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي.. ويونايتد ينتزع فوزًا صعباً من لوتون

القاهرة - بوابة الوسط

فاز آرسنال على ضيفه بيرنلي 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

آرسنال يتساوى مع مانشستر سيتي

بهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي يلعب غدًا الأحد مع مضيفه تشيلسي في قمة مواجهات الجولة.

تقدم آرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.

وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لآرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة 74. وقد شهدت المباراة تعرض لاعب آرسنال فابيو فييرا للطرد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

سجل فيكتور ليندلوف الهدف الوحيد ليونايتد في الدقيقة 59. ورفع مانشستر رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد لوتون عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزًا مهمًا على مضيفه كريستال بالاس 3-2. تقدم إيفرتون في الدقيقة الأولى عن طريق فيتالي ميكالينكو قبل أن يدرك إيبريشي إيزي التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الخامسة.

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وفي الدقيقة 49، سجل عبدالله دوكوري الهدف الثاني لإيفرتون، غير أن أودسون إيدوارد سجل هدف التعادل الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 73.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة سجل إدريسا جانا غاي الهدف الثالث لإيفرتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بترتيب فرق الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.