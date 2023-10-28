خماسية آرسنال تزيد محنة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

وضع إيدي نيكيتاه مهاجم آرسنال حدًا لغيابه عن تسجيل الأهداف بشكل رائع بعدما أحرز ثلاثية في فوز فريقه الساحق بخماسية نظيفة على شيفيلد يونايتد المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ثلاثية نيكيتاه تفتتح حماسية آرسنال

ولم يسجل إيدي نيكيتاه (24 عامًا)، الذي خاض مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا هذا الشهر أي هدف مع آرسنال منذ أغسطس الماضي، كما أنه فقد مؤخرًا مكانه في التشكيلة الأساسية، لكنه وجد ضالته في دفاع شيفيلد المجهد أكثر من اللازم ليسجل أول ثلاثية له مع آرسنال، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

افتتح نكيتياه الذي شارك بدلًا من المصاب غابرييل جيسوس الأهداف في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ديكلان رايس، ثم ضاعف النتيجة بعد وقت قصير من نهاية الاستراحة بتسديدة متقنة بعدما فشل ويس فودرينغهام حارس شيفيلد في اعتراض تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا.

وأنقذ فودرينجهام مرماه من عدة فرص قبل أن يطلق نكيتياه تسديدة لا يمكن إيقافها من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا في الدقيقة 58.

وأضاف فابيو فييرا الهدف الرابع لمصلحة آرسنال من ركلة الجزاء احتسبها الحكم تيم روبنسون بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو عقب عرقلة أوليفر نوروود لفييرا في الدقيقة 88.

واختتم الياباني تاكيهيرو تومياسو خماسية آرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ودفع هذا الفوز آرسنال إلى المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة من عشر مباريات بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير المتصدر، بينما ظل شيفيلد يونايتد في ذيل الترتيب بنقطة واحدة وسيكون الشتاء المقبل صعبًا عليه للبقاء في دوري الأضواء.

وفشل شيفيلد يونايتد في إطلاق تسديدة واحدة على المرمى طوال المباراة، وسيتسلط الضوء الآن حتمًا على المدرب بول هيكينجبوتوم الذي يواجه ضغوطًا متزايدة في ظل أداء الفريق ونتائجه المتردية.