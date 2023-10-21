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آرسنال يخطف التعادل مع تشيلسي بـ«ريمونتادا» مثيرة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:53 مساء
آرسنال يخطف التعادل مع تشيلسي بـ«ريمونتادا» مثيرة في الدوري الإنجليزي
تروسارد يحتفل بهدفه خلال مباراة آرسنال وتشيلسي السبت 21 أكتوبر 2023 (حساب آرسنال على منصة إكس)
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حافظ آرسنال على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي إلى تعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة لـ«البريميير ليغ»، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي.

آرسنال يتفادى الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي
على استاد سامفورد بريدج تمكن آرسنال من تفادي الخسارة الأولى بتعادله مع تشيلسي 2-2، حيث أنهى «البلوز» الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 48، إلا أن «ريمونتادا» آرسنال بدأت في الدقيقة 77 عندما تمكن ديكلان رايس من تقليص الفارق لـ«المدفعجية»، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.

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ورفع آرسنال بهذا التعادل المثير رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع بترتيب فرق الدوري الإنجليزي.

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