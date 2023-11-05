روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تجنب روما سقوطًا تاريخيًا أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع إلى فوز بهدفين لهدف في المباراة التي جرت اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

روما يعوض خسارته أمام إنتر ميلان

ودخل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باحثًا عن تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام إنتر ميلان الذي أوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لكن ليتشي كان قريبًا من تحقيق المفاجأة في الملعب الأولمبي وتحقيق فوزه الأول في أرض روما منذ تغلبه عليه 3-2 في 20 أبريل 1986، وذلك بعد تقدمه بهدف السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 71 من اللقاء الذي بدأه روما بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اصطدم بتألق الحارس فلاديميرو فالكوني.

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إلا أن البديل الإيراني سردار أزمون أعاد الأمل لنادي العاصمة بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، قبل أن يعوض لوكاكو ركلة الجزاء الضائعة بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبإهداره فوزه الأول منذ 22 سبتمبر الماضي، تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما صار روما في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.