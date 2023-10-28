الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن» لوكاكو

القاهرة - بوابة الوسط

منعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر ميلان من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق البلجيكي روميلو لوكاكو الذي وصفوه بـ«الخائن»، لدى مواجهته مع فريقه روما غدا الأحد، في الدوري الإيطالي.

جماهير إنتر ميلان غاضبة من لوكاكو

وأمرت الشرطة المشجعين المتعصبين لنادي إنتر ميلان بعدم توزيع الصافرات لأسباب أمنية، ما أغضب جماهير إنتر ميلان الراغبة في استقبال صاخب للوكاكو لدى لمسه الكرة في كل مرة مع فريقه الجديد في ملعب جوزيبي مياتسا.

وكتبت صفحة ألتراس إنتر ميلان على موقع «إنستغرام» أنه جرى فرض حظر على الصافرات وهو انتهاك آخر لحقوق الجماهير.

وأعلنت مجموعة «كورفا نورد ميلانو» هذا الشهر أنها ستوزّع خمسين ألف صفارة لمباراة الأحد ضمن الدوري الإيطالي، لاستخدامها عند لمس لوكاكو الكرة ضد فريقه السابق منذ تركه إنتر ميلان في ظروف جدلية. وكان لوكاكو لاعباً محبوباً لدى جماهير «نيراتزوري»، محرزاً لقب الدوري في 2021، قبل بيعه مقابل مائة مليون يورو لتشيلسي الإنجليزي.

وعاد لوكاكو إلى ناديه إنتر ميلان على سبيل الإعارة العام الماضي، لكن الإصابات عكّرت مشواره وبقي بديلاً للمخضرم البوسني إدين دجيكو.

وفيما كان في طريقه لانتقال دائم لإنتر ميلان الصيف الماضي، على وقع شائعات توقيعه مع ميلان أو يوفنتوس، فضّل اللاعب الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي.

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وسجّل لوكاكو هدفي الفوز على سلافيا براغ التشيكي الخميس في الدوري الأوروبي، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف منذ توقيعه لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الغائب عن لقاء الأحد بسبب الإيقاف.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري بـ22 نقطة من تسع مباريات، فيما يحتل روما المركز السابع بفارق ثماني نقاط.