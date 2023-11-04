أنشيلوتي يضم أردا غولر لتشكيلة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت ضم لاعب وسط التركي أردا غولر لأول مرة في قائمة الفريق الملكي وذلك لمواجهة رايو فاييكانو غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

إصابتان تحرمان أردا غولر من اللعب لريال مدريد

ولم يتمكن أردا غولر الذي انضم الصيف الماضي لصفوف ريال مدريد من المشاركة مع الفريق حتى الآن بسبب تعرضه لإصابتين.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال مدريد وفاييكانو قال أنشيلوتي: «غولر بدأ هذا الأسبوع في المشاركة بالتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته، وهو بحاجة إلى اللعب لذلك سوف يكون في قائمة مباراة الفريق غدا».

وأضاف أنشيلوتي: «سيحظى أردا غولر بدقائق لعب تدريجيًا مع اتباع خطة محددة ليستعيد لياقته، الأهم هو أنه تدرب مع بقية عناصر الفريق وأظهر مهاراته».

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وتعرض غولر لإصابة في الركبة خلال فترة استعداد ريال مدريد للموسم استلزمت خضوعه لعملية جراحية، وبعدما أصبح قريبًا من العودة للملاعب تعرض لإصابة عضلية أواخر سبتمبر الماضي.

وعن إمكانيات غولر قال مدرب ريال مديد: «إنه لاعب مهاجم يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة ومهاجم في العمق وجناح أيمن. إذا لعبت بلاعب وسط يمكنه التحرك في ثلاثة مراكز فإنه سيلعب حسب احتياجات المباراة».