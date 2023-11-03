إلغاء بطولة أوروبا لكرة الماء 2024 في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي للألعاب المائية إلغاء البطولة القارية لكرة الماء، التي كان من المقررة إقامتها في إسرائيل في يناير المقبل، بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس.

استحالة إقامة البطولة في إسرائيل

وتقرر إلغاء البطولة، التي كان مقررا إقامتها في مدينة نتانيا، بعد اجتماعات مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة الماء، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال الاتحاد الأوروبي للألعاب المائية إنه جرى الاتفاق مع الاتحاد الإسرائيلي على أنه سيكون من المستحيل استضافة بطولة أوروبا لكرة الماء في مدينة نتانيا كما هو مخطط لها في يناير 2024.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرس خيارات أخرى بشأن كيفية تأهل الفرق لبطولة العالم لكرة الماء المقررة بالدوحة في فبراير.