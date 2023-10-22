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إشبيلية يعاقب مشجعا قام بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 09:14 مساء
إشبيلية يعاقب مشجعا قام بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس
فينيسيوس خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وإشبيلية السبت 21 أكتوبر 2023 (حساب ريال مدريد على إكس)
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تعهد نادي إشبيلية الإسباني باتخاذ إجراء ضد مشجع جرى إخراجه من مدرجات استاد رامون سانشيز بيزخوان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ريال مدريد 1 - 1 أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بداعي توجيهه إساءة عنصرية للنجم فينيسيوس جونيور لاعب الريال.

فينيسيوس يشتكي من إساءة عنصرية
ولعب البرازيلي الدولي فينيسيوس لمدة 88 دقيقة من المباراة التي شهدت تعادل ريال مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 78 بعد أن تقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

واشتكى فينيسيوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعرضه للإساءة العنصرية خلال المباراة، وهو ما أكده نادي إشبيلية.

وذكر نادي إشبيلية في بيان أصدره: «يود نادي إشبيلية أن يعلن أنه بعد الكشف عن السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، أنه جرى التعرف على أحد أفراد الجمهور وإخراجه من الملعب وتسليمه إلى السلطات القانونية»، وأكد النادي أن ذلك الشخص سيخضع أيضًا للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي وسيجري إلغاء عضويته لارتكابه إساءة عنصرية.

وأضاف إشبيلية في بيانه: «يدين النادي جميع السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، وسيعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.. هذا السلوك لا ينتمي إلى نادي إشبيلية».

وعاقب الحكم فينيسيوس ببطاقة صفراء قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بسبب تدخله مع أورجان نايلاند حارس مرمى إشبيلية، الأمر الذي أثار مناوشات بين لاعبي الفريقين.

وأعلن نادي ريال مدريد في مايو الماضي رفع دعوى قضائية بسبب توجيه إساءات عنصرية للاعبه فينيسيوس (23 عامًا).

وطالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» في ذلك الوقت بتعديل تشريعي للحصول على سلطة أكبر لمعاقبة الأندية التي يجري إدانة مشجعيها بارتكاب انتهاكات عنصرية. كذلك أكد فينيسيوس الحاجة للتغيير في ظل مساعي إسبانيا حينها للحصول على حق استضافة مونديال 2030 مع البرتغال والمغرب.

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وقال فينيسيوس جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على بيان إشبيلية :«تهانينا لإشبيلية على اتخاذ الموقف سريعًا، برغم أن فرض عقوبة يعد حلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية. لسوء الحظ، رأيت مقطع فيديو آخر لتصرف عنصري آخر في المباراة، وجاء من قبل طفلة. هو أمر محزن للغاية أن أحدًا لم يعلمها».

وأضاف: «أتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريعات مرة واحدة من أجل الجميع. يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون الإساءات العنصرية جنائيًا، لأن ذلك سيكون بمثابة خطوة استعدادية هائلة أولى لمونديال 2030».

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