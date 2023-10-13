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روني يرفض التدريب في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 11:30 صباحا
روني يرفض التدريب في السعودية
روني يحمل قميص برمنغهام (إكس)
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قال مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق وين روني إنه رفض عرضا للتدريب في الدوري السعودي قبل الموافقة على تولي مهمة تدريب فريق نادي برمنغهام سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.
العمل في السعودية محكوم عليه بالفشل
وعين روني الأربعاء الماضي مدربا لبرمنغهام سيتي الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لبرمنغهام سيتي غاري كوك إنه حاول إحضار روني إلى السعودية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف  كوك في مؤتمر صحفي مشترك مع روني أمس الخميس: «ناقشنا مسألة العمل في السعودية. لكنها كان تجرية كان محكوما عليها بالفشل».

والانتقال إلى السعودية سيعني أن روني يتبع خطى زميله السابق في منتخب إنجلترا ستيفن جيرارد الذي عُين مدربا لنادي الاتفاق في يوليو الماضي.

وأكد روني الذي درب من قبل فريقي دي سي يونايتد الأميركي وديربي كاونتي الإنجليزي، إن قراره لا يعني قلة احترام للمدربين الذين اختاروا الانتقال إلى السعودية، لكن بالنسبة له شعر بأن تطوره يتعارض مع العمل في السعودية لأنه يخطط للعودة إلى كرة القدم الإنجليزية.

وختم قائلا: «أتيحت لي فرص خلال الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية في أندية أخرى أيضا، لكن كان القرار سهلا حقا بعد التحدث إلى مسؤولي برمنغهام. أريد أن أكون ناجحا، من الواضح أن هذا النادي يريد أن يكون ناجحا وطريقة تفكيرنا متشابهة كثيرا».

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