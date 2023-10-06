غاريث ساوثغيت ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 3 قارات

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم غاريث ساوثغيت تحفظه على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإقامة بطولة كأس العالم 2030 في ست دول موزعة على ثلاث قارات.

النزاهة الرياضة تغيب عن كأس العالم 2030

وقال غاريث ساوثغيت إن قرار الاتحاد الدولي بإقامة كأس العالم 2030 في ست دول عبر ثلاث قارات ربما يتسبب في بعض المشكلات على مستوى النزاهة الرياضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وفي إعلان مفاجئ قبل عام من الموعد المنتظر منح «فيفا» حقوق استضافة نسخة كأس العالم في 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال، قال إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول ثلاث مباريات من هذه الدورة احتفالاً بمئوية بطولات كأس العالم.وفي الأرجنتين قال مسؤولون حكوميون والاتحاد الأرجنتيني للعبة إن بلادهم ستسعى لاستضافة المزيد من مباريات بطولة كأس العالم 2030، ما قد يضيف مزيدا من أعباء السفر والانتقال بالنسبة للمنتخبات والجماهير على حد سواء.

وقال ساوثغيت إن المشكلة الكبيرة بالنسبة لي هي أنني لا أرى بوضوح تطبيقا للنزاهة في بطولة كأس العالم 2030، فعلى حد فهمي فإن ثلاث مباريات ستقام في أميركا الجنوبية وبعدها سيتعين على هذه الفرق السفر عبر الكرة الأرضية والانتقال إلى منطقة زمنية مختلفة مرة أخرى، بينما ستستفيد بعض الفرق من ميزة اللعب على أرضها في حين ستحرم فرق أخرى من ذلك.

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وأبدى غاريث ساوثغيت معارضته لإقامة بطولة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات، وقال إن مواجهة الأرجنتين في عاصمتها بوينس أيرس لن يكون بالأمر الممتع.. هناك فارق كبير بين مواجهة الأرجنتين في بوينس أيرس ومواجهتها في المغرب.