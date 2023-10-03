بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حصد فريق براغا البرتغالي، المحترف في صفوفه لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم المصراتي، أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مستضيفه يونيون برلين الألماني، بنتيجة 3-2، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

أحرز هدفي الفريق الألماني لاعبه شيرالدو بيكر في الدقيقتين (30 و37)، وأحرز سيكو نياكاتي هدف تقليص الفارق للفريق البرتغالي في الدقيقة 41. وفي الدققة 51 أدرك بروما هدف التعادل لبراغا، واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 90 عندما أحرز أندريه كاسترو هدف الفوز لرفقاء المعتصم المصراتي.

وفي المباراة الأخرى حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نابولي بالنتيجة نفسها ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) جمعهما في انتصارين متتاليين.

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براغا ونابولي يتعادلان في النقاط

وبقي برصيد نابولي وبراغا ثلاثة نقاط لكل فريق يحتلان بها المركزين الثاني والثاني، مع تساويهما في كل الإحصائيات، ويبقى فريق يونيون برلين في المركز الرابع من دون نقاط. وفي الجولة الأولى حقق نابولي فوزًا على براغا بهدفين لهدف.

وشارك المعتصم المصراتي في المباراة كاملة، الذي استحوذ فيه الفريق البرتغالي على أغلب مجرياته بنسبة 66%، مقابل 34% للفريق الألماني.

وساعد المصراتي فريقه لضمان المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث ساهم في ثلاث مباريات خاضها فريق براغا ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة، وأحرز هدفًا في شباك باتشكا توبولا وصنع آخر

فرحة لاعبي براغا بهدفهم في شباك يونيون برلين بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (موقع إكس)

فرحة لاعبي براغا بهدفهم في شباك يونيون برلين بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 (موقع إكس)