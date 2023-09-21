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الأهلي المصري يحقق فوزًا تاريخيًا على إيغنايت الأمريكي بمونديال السلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 05:33 مساء
الأهلي المصري يحقق فوزًا تاريخيًا على إيغنايت الأمريكي بمونديال السلة
عرابي لاعب الأهلي المصري يسجل في سلة الفريق الأمريكي خلال مباراة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 (إكس)
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حقق الأهلي المصري انتصارًا تاريخيًا في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، المقامة حاليًا في سنغافورة بعدما تغلب 82-76 على إيغنايت الأمريكي، اليوم الخميس، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى للبطولة.

سيطرة كاملة للأهلي المصري
جاء فوز الأهلي مستحقًا، وتمكن من فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ الفترة الأولى، التي حسمها لصالحه 21-20، قبل أن يتقدم في الفترة الثانية أيضًا 45-43، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وحافظ الأهلي على تقدمه في الفترة الثالثة، التي تفوق فيها 62-59، قبل أن يحسم النتيجة النهائية للمباراة لصالحه بفارق ست نقاط، ليصبح الأهلي أول فريق مصري يفوز على أحد أندية الولايات المتحدة في مباراة رسمية بتاريخ منافسات كرة السلة، في إنجاز سيسجل باسم «المارد الأحمر» في تاريخ كرة السلة.

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ويسعى الأهلي الذي يشارك في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، إلى الفوز على فرانكا البرازيلي في مباراته الثانية بالمجموعة، التي ستقام غدًا الجمعة، للصعود لنهائي المونديال وملاقاة متصدر ترتيب المجموعة الثانية التي تضم فرق: بون الألماني، وغولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

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