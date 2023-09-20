أليخاندرو بالدي يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

مدد الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي عقده مع نادي برشلونة حتى 30 يونيو 2028، بشرط جزائي قيمته مليار يورو في حالة فسح التعاقد، حسبما أعلن النادي الكتالوني اليوم الأربعاء، في بيان.

برشلونة وبالدي يوقعان العقد غدًا

ومن المقرر أن يجري توقيع العقد الجديد للاعب الإسباني الشاب مع نادي برشلونة غدًا الخميس، في ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة جوان جامبر الرياضية، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وانضم بالدي (19عامًا) إلى نادي برشلونة العام 2011 وهو في الثامنة من عمره، وانضم إلى الفريق الأول لنادي برشلونة منذ موسم 2020-2021، وهو الموسم الذي شارك فيه في الفترة التحضيرية للموسم ولعب لأول مرة خلاله مع الفريق الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، عندما لعب بدلًا من جوردي ألبا.

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وتمكن أليخاندرو بالدي الموسم الماضي من تثبيت أقدامه في الفريق الأول لبرشلونة، عندما أصبح أساسيًا في مركز الجانب الأيسر من الملعب، متقدماً على ألبا.

وفي المجمل، خاض بالدي 56 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، ولعب أساسيا في 43 منها، سجل خلالها هدفا وقام بست تمريرات حاسمة.