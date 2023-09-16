لوكلير: جاهز لأصبح بطلًا للعالم مع فيراري في سباقات «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

قال السائق شارل لوكلير إن هدفه الأسمى هو أن يصبح بطل العالم في سباقات «فورمولا 1» مع فيراري، قبل أي منافس آخر. وتحدّث لوكلير على هامش جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم المقرّرة، الأحد.

قال ابن إمارة موناكو «كان صعبًا في النصف الأول من الموسم، لكني متحفز بنسبة 200% لاستعادة فورمة الموسم الماضي والمنافسة مجددًا على الفوز»، حسب «فرانس برس».

- فيرستابن يحقق فوزه التاسع تواليًا في فورمولا 1 ويتساوى مع فيتل

- جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

تابع وصيف بطولة 2022، وراء الهولندي ماكس فيرستابن، الذي تراجع إلى المركز السادس راهنًا، قبل سباق الأحد على حلبة مارينا باي «لأن هذا ما تستحقه فيراري».

فيراري أمامها عمل كبير للحاق بفريق ريد بول

أشار ابن الخامسة والعشرين أنه أصبح من الواضح أن فيراري أمامها عمل كبير للحاق بفريق ريد بول بطل العالم «بعد السباق الأول، اقتنعنا بأننا لسنا بالمستوى المطلوب. لكن ردّ فعل الفريق كان لافتًا».

تابع السائق الذي يتخلف عن فيرستابن أكثر من 250 نقطة «نحن مدركون بوجوب تعويض الوقت الضائع، لا يزال هناك عمل كبير للقيام به».