مدفيديف يقصي ألكاراس ويلاقي ديوكوفيتش في نهائي «فلاشينغ ميدوز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أقصى الروسي دانييل مدفيديف، أمس الجمعة، حامل اللقب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس من نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فورزه عليه 7-6 (7-3) و6-1 و3-6 و6-3 في مباراة استعراضية، ليبلغ النهائي أمام الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

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وقال حامل لقب 2021: «من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصاً بعد الفوز على كارلوس. لقد فاز عليّ بسهولة في آخر مواجهتين. لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة. لكني قدّمت مباراة جيدة، وسأكون موجوداً هنا الأحد»، حسب وكالة «فرانس برس».

مدفيديف يتحدث عن إبعاد ألكاراس

أضاف البالغ 27 عاماً: «قلت إنه يجب تقديم مستوى 11 على 10، للفوز على كارلوس. لكني لعبت 12 على 10». ويأمل الروسي حصد ثاني ألقابه الكبرى، بعدما حرم ديوكوفيتش من تحقيق رباعية كبرى في عام واحد في نهائي فلاشينغ ميدوز 2021.

خسر مدفيديف نهائي ثلاث بطولات كبرى، إذ فقد النهائي مرتين في أستراليا أمام ديوكوفيتش في 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022، ومرة في فلاشينغ ميدوز أمام نادال في 2019.