المنتخب الإيطالي يفقد كييزا وبيليغريني في مواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب فيدريكو كييزا ولورينزو بيليغريني عن تشكيلة منتخب إيطاليا التي ستخوض مباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة.

كييزا وبيليغريني يغادران معسكر المنتخب الإيطالي

سيغادر المنتخب الإيطالي، بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، اليوم الجمعة، إلى سكوبيا، حيث سيواجه مقدونيا الشمالية غداً السبت. لكن كييزا وبيليغريني عادا إلى نادييهما، بعد تعرضهما لإصابات عضلية، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة في بيان: «خضع مهاجم يوفنتوس كييزا، ولاعب وسط روما بيليغريني لفحوص تشخيصية اليوم، ولن يكونا متاحين لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا».

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هذه هي التشكيلة الأولى التي يقودها سباليتي منذ أن حل محل روبرتو مانشيني كمدرب لإيطاليا في أغسطس الماضي. وتملك إيطاليا ثلاث نقاط من أول مباراتين لها في المجموعة الثالثة، بعد الهزيمة أمام إنجلترا، والفوز خارج أرضها على مالطا.

وبعد مباراته مع مقدونيا الشمالية، سيواجه «الآزوري» أوكرانيا في ميلانو الثلاثاء المقبل.