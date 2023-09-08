غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل منتخبا إنجلترا وإيطاليا المنافسة من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، حينما يخوضان منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة غداً السبت.

المنتخب الإنجليزي على القمة

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً على نظيره الأوكراني بملعب مونيسيبال في مدينة روكلو البولندية. في حين يخرج منتخب إيطاليا، حامل اللقب، لملاقاة مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتربع المنتخب الإنجليزي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الأربعة بالمجموعة، بينما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعد خوضه ثلاث مباريات فقط.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعدما لعب مباراتين، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب مقدونيا الشمالية، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، بعد خوضه ثلاث مباريات، بينما يقبع منتخب مالطا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في الجولات الأربع الأولى.

ويرغب المنتخب الإنجليزي في مواصلة انطلاقته الرائعة بالمجموعة، التي استهلها بالفوز 2-1 على مضيفه منتخب إيطاليا في أول مواجهة بينهما عقب خسارته أمام «الآزوري» بركلات الترجيح في نهائي النسخة الأخيرة لأمم أوروبا (يورو 2020) على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

المنتخب الإنجليزي «كامل العدد»

يخوض منتخب «الأسود الثلاثة» اللقاء وهو مدجج بكتيبة هائلة من النجوم في مختلف الخطوط، يتقدمهم النجم المخضرم هاري كين، المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونخ الألماني بعد انتهاء مشواره الطويل مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما استدعى غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اللاعب الشاب جود بيلينغهام، المتألق هذا الموسم مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني. كما استعان أيضا للمرة الأولى بإيدي نكيتياه، نجم آرسنال الإنجليزي. بينما كان رحيم ستيرلينغ، مهاجم تشيلسي، أبرز الغائبين عن القائمة الإنجليزية، المكونة من 26 لاعبا، لمواجهة أوكرانيا، وكذلك للقاء الودي أمام إسكتلندا الثلاثاء المقبل.

من جهته، يبحث منتخب أوكرانيا، الذي يخوض اللقاء بعيداً عن ملاعبه بسبب الأحداث السياسية الجارية حالياً في البلاد، عن تحقيق انتصاره الأول على نظيره الإنجليزي منذ ما يقرب من 14 عاماً.

وحقق المنتخب الأوكراني فوزه الوحيد على إنجلترا في أكتوبر 2009 عندما فاز 1-0 على المنتخب الإنجليزي بمدينة دنيبرو الأوكرانية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.



في المقابل، حقق المنتخب الإنجليزي تفوقا كاسحا على أوكرانيا في تاريخ لقاءاتهما، حيث حقق خمسة انتصارات خلال ثماني مواجهات جرت بينهما، بينما خيم التعادل على لقاءين. وخلال تلك اللقاءات الثمانية السابقة، أحرز نجوم المنتخب الإنجليزي 13 هدفاً، بينما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

ويطمع منتخب أوكرانيا في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في المجموعة، بعدما فاز 3-2 على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية، و1-0 على ضيفه منتخب مالطا، ليتعافى من آثار خسارته في لقائه الأول أمام إنجلترا.

إيطاليا تواجه مقدونيا الشمالية

من ناحيته،، يخوض منتخب إيطاليا مواجهة ثأرية ضد مقدونيا الشمالية، حيث يتطلع المنتخب الأزرق لرد اعتباره من خسارته 0-1 على ملعبه أمام المنافس نفسه في آخر لقاء جرى بينهما في مارس من العام الماضي.

وتسببت تلك الخسارة المفاجئة، التي جاءت بالدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم في قطر 2022، في حرمان المنتخب الإيطالي من المشاركة في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

الظهور الأول لـ«سباليتي»

من المقرر أن يشهد اللقاء الظهور الأول لمدرب المنتخب الإيطالي الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي، خلفا لروبيرتو مانشيني، الذي رحل عن الفريق بصورة مفاجئة قبل أن يتولى فيما بعد المسؤولية الفنية لمنتخب السعودية.

وجاء تعيين سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا بعدما قاد فريق نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1989 / 1990.

وتطمح الجماهير الإيطالية لأن يحقق سباليتي النجاح مع المنتخب العريق، الذي توج تحت قيادة مانشيني بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020).

- 4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ لمانشيني

- تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

وعقب خسارته أمام إنجلترا في مباراته الأولى بالمجموعة، تغلب المنتخب الإيطالي 2-0 على مضيفه منتخب مالطا بالجولة الثانية في مارس الماضي، قبل أن تتأجل مباراتاه في الجولتين الثالثة والرابعة بسبب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

وستكون هذه هي المواجهة الرابعة بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية، حيث سبق لكل منتخب تحقيق فوز وحيد على الآخر، بينما تعادلا في مواجهة وحيدة في مبارياتهما الثلاث السابقة، التي شهدت تسجيل كل فريق 4 أهداف في شباك الآخر.