  • Alwasat News
Atwasat

غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 01:44 مساء
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»
جانب من تدريب المنتخب الإنجليزي استعدادا لمباراة الغد (منصة إكس)
alwasat radio

يواصل منتخبا إنجلترا وإيطاليا المنافسة من أجل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، حينما يخوضان منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة غداً السبت.

المنتخب الإنجليزي على القمة
يحل منتخب إنجلترا ضيفاً على نظيره الأوكراني بملعب مونيسيبال في مدينة روكلو البولندية. في حين يخرج منتخب إيطاليا، حامل اللقب، لملاقاة مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتربع المنتخب الإنجليزي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الأربعة بالمجموعة، بينما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعد خوضه ثلاث مباريات فقط.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعدما لعب مباراتين، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب مقدونيا الشمالية، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، بعد خوضه ثلاث مباريات، بينما يقبع منتخب مالطا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في الجولات الأربع الأولى.

ويرغب المنتخب الإنجليزي في مواصلة انطلاقته الرائعة بالمجموعة، التي استهلها بالفوز 2-1 على مضيفه منتخب إيطاليا في أول مواجهة بينهما عقب خسارته أمام «الآزوري» بركلات الترجيح في نهائي النسخة الأخيرة لأمم أوروبا (يورو 2020) على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

المنتخب الإنجليزي «كامل العدد»
يخوض منتخب «الأسود الثلاثة» اللقاء وهو مدجج بكتيبة هائلة من النجوم في مختلف الخطوط، يتقدمهم النجم المخضرم هاري كين، المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونخ الألماني بعد انتهاء مشواره الطويل مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما استدعى غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اللاعب الشاب جود بيلينغهام، المتألق هذا الموسم مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني. كما استعان أيضا للمرة الأولى بإيدي نكيتياه، نجم آرسنال الإنجليزي. بينما كان رحيم ستيرلينغ، مهاجم تشيلسي، أبرز الغائبين عن القائمة الإنجليزية، المكونة من 26 لاعبا، لمواجهة أوكرانيا، وكذلك للقاء الودي أمام إسكتلندا الثلاثاء المقبل.

من جهته، يبحث منتخب أوكرانيا، الذي يخوض اللقاء بعيداً عن ملاعبه بسبب الأحداث السياسية الجارية حالياً في البلاد، عن تحقيق انتصاره الأول على نظيره الإنجليزي منذ ما يقرب من 14 عاماً.

وحقق المنتخب الأوكراني فوزه الوحيد على إنجلترا في أكتوبر 2009 عندما فاز 1-0 على المنتخب الإنجليزي بمدينة دنيبرو الأوكرانية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

في المقابل، حقق المنتخب الإنجليزي تفوقا كاسحا على أوكرانيا في تاريخ لقاءاتهما، حيث حقق خمسة انتصارات خلال ثماني مواجهات جرت بينهما، بينما خيم التعادل على لقاءين. وخلال تلك اللقاءات الثمانية السابقة، أحرز نجوم المنتخب الإنجليزي 13 هدفاً، بينما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

ويطمع منتخب أوكرانيا في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في المجموعة، بعدما فاز 3-2 على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية، و1-0 على ضيفه منتخب مالطا، ليتعافى من آثار خسارته في لقائه الأول أمام إنجلترا.

إيطاليا تواجه مقدونيا الشمالية
من ناحيته،، يخوض منتخب إيطاليا مواجهة ثأرية ضد مقدونيا الشمالية، حيث يتطلع المنتخب الأزرق لرد اعتباره من خسارته 0-1 على ملعبه أمام المنافس نفسه في آخر لقاء جرى بينهما في مارس من العام الماضي.

وتسببت تلك الخسارة المفاجئة، التي جاءت بالدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم في قطر 2022، في حرمان المنتخب الإيطالي من المشاركة في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

الظهور الأول لـ«سباليتي»
من المقرر أن يشهد اللقاء الظهور الأول لمدرب المنتخب الإيطالي الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي، خلفا لروبيرتو مانشيني، الذي رحل عن الفريق بصورة مفاجئة قبل أن يتولى فيما بعد المسؤولية الفنية لمنتخب السعودية.

وجاء تعيين سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا بعدما قاد فريق نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1989 / 1990.
وتطمح الجماهير الإيطالية لأن يحقق سباليتي النجاح مع المنتخب العريق، الذي توج تحت قيادة مانشيني بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020).

4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ لمانشيني
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

وعقب خسارته أمام إنجلترا في مباراته الأولى بالمجموعة، تغلب المنتخب الإيطالي 2-0 على مضيفه منتخب مالطا بالجولة الثانية في مارس الماضي، قبل أن تتأجل مباراتاه في الجولتين الثالثة والرابعة بسبب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

وستكون هذه هي المواجهة الرابعة بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية، حيث سبق لكل منتخب تحقيق فوز وحيد على الآخر، بينما تعادلا في مواجهة وحيدة في مبارياتهما الثلاث السابقة، التي شهدت تسجيل كل فريق 4 أهداف في شباك الآخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 سنوات
صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 سنوات
دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار
دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في ...
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
المزيد
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا ......
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة ......
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب ......
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال ......
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي ......
المزيد