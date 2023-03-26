تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت إنجلترا النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بفوزها على ضيفتها أوكرانيا بهدفين نظيفين الأحد على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح القائد هاري كاين أهداف إنجلترا في الدقيقة 37، وسجل الهدف الثاني بوكايو ساكا عند الدقيقة 40، لتضمن إنجلترا الصدارة مع نهاية النافذة الأولى، وفق «فرانس 24».

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ورفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده إلى ست نقاط بعد فوز افتتاحي على إيطاليا في نابولي بهدفين لهدف الخميس، أمام مقدونيا الشمالية ذات النقاط الثلاث، التي فازت على مالطا في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها.

ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة ومباراة إيطاليا ضد مضيفتها مالطا لاحقًا، ضمنت إنجلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في يونيو المقبل.

أول مباراة لأوكرانيا

من جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن الجولة الأولى ومُنحت أكثر من ألف تذكرة للأوكرانيين اللاجئين والعائلات البريطانية التي استضافتهم منذ الغزو الروسي في عام 2022.

وبدأت المباراة بتقديم حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خلال الفوز على إيطاليا الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بتسجيله الهدف 54 من ركلة جزاء، متخطيًا الهداف السابق واين روني، قبل أن يضيف الـ55، الأحد.