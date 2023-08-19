4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ لمانشيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشانو سباليتي مدربا جديدا لمنتخب بلاده، وذلك خلفا لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع الأحد الماضي باستقالته من منصبه. وقال البيان «يُعلِنُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع المدرب التوسكاني (من إقليم تسوكانا) الذي سيتسلم المهمة اعتبارا من 1 سبتمبر».

وجاءت استقالة مانشيني في وقت مهم جدا للمنتخب الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، وأوكرانيا في سبتمبر المقبل، حسب «فرانس برس».

اتفاق مسبق بين الاتحاد الإيطالي وسباليتي

وسبق لتقارير إعلامية أن أفادت في وقت سابق الجمعة أن الاتحاد الإيطالي وسباليتي الذي قاد نابولي الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990 قبل أن يستقيل من منصبه، اتفقا على توليه المهمة التي ستكون لما بعد نهائيات مونديال 2026.

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وسيجرى تقديم سباليتي رسميا كمدرب جديد لأبطال العالم أربع مرات في مركز كوفيرتشيانو التدريبي الخاص بالمنتخب قبل المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، وفق ما أفاد الاتحاد.

4 خطوات إصلاحية تنتظر المدرب الجديد

وينتظر سباليتي أربع خطوات إصلاحية في المنتخب الإيطالي، أولها التحضير بشكل جيد لمباراتين حاسمتين للمنتخب الإيطالي إذا أراد التأهل إلى يورو 2024، في 9 سبتمبر في مقدونيا الشمالية، وضد أوكرانيا في ميلانو بعد ثلاثة أيام، وثاني التحديات إعادة الطليان للبطولات الكبرى، بعد سنوات من الغياب عن الظهور.

ثالث التحديات، احتلال منصات التتويج في مختلف البطولات الأوروبية والعالمية، ورابع التحديات الحفاظ على هوية المنتخب الإيطالي مع تقديم وجوه شابه جديدة يمكن الرهان عليه مستقبلا.