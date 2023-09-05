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فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 10:58 مساء
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
نوفاك ديوكوفيتش. (أرشيفية: الإنترنت)
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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي للمرة الـ 47 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الأميركي تايلور فريتز المصنف التاسع، بنتيجة 6-1 و6-4 و6-4، اليوم الثلاثاء، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع لغراند سلام.

ويواصل ديوكوفيتش مساعيه لرفع عدد انتصاراته في البطولات الكبرى إلى 24 لقباً، حيث سيواجه في نصف النهائي أميركيًا آخر، هو الفائز بين فرانسيس تيافو العاشر واللاعب الصاعد بقوة بن شيلتون، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأهل ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عامًا إلى الدور نصف النهائي في نيويورك للمرة الـ 13 في مسيرته، علمًا أنه فاز في جميع مبارياته الـ 12 بمواجهة اللاعبين الأميركيين.

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