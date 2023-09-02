جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الإنجليزي جود بيلينغهام رحلة تألقه مع ريال مدريد، وتمكن من إنقاذ الفريق في أول مباراة يخوضها على ملعب سانتياغو بيرنابيو عندما قاده إلى الفوز على خيتافي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لينفرد ريال مدريد بصدارة «لا ليغا» برصيد 12 نقطة.

مفاجأة خيتافي أمام ريال مدريد

ولم تكد تمر سوى 11 دقيقة فقط على انطلاق المباراة حتى فاجأ خيتافي جاره ومضيفه ريال مدريد بهدف التقدم، بعدما استغل بورخا مايورال خطأ في التمريرة من فران غارسيا، لينفرد بحارس ريال مدريد كيبا ويضع الكرة في الشباك.

بعد الهدف ضغط ريال مدريد بكل قوة من أجل إدراك التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 47 بواسطة خوسيلو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أهدى جود بيلينغهام الفوز لفريق ريال مدريد، بعد كرة مرتدة من حارس خيتافي جراء تسديدة قوية من لوكاس فاسكيس.

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بهذا الفوز يكون ريال مدريد قد حقق العلامة الكاملة بفوزه الرابع في منافسات الدوري الإسباني، كما بات بيلينغهام هداف الفريق «الملكي» بخمسة أهداف من أربع مباريات فقط، معادلًا رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان الوحيد الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات مع فريق العاصمة الإسبانية.