بعد ارتباطه بالانتقال إلى الريال.. مشاركة بيلينغهام ضد أوغسبورغ محل شك

القاهرة - بوابة الوسط

تحوم الشكوك حول مشاركة الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند المنافس على لقب الدوري الألماني لكرة القدم مع فريقه بمواجهة مضيفه أوغسبورغ الأحد ضمن المرحلة 33 ما قبل الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في المؤتمر الصحافي الجمعة قبل المباراة المنتظرة «هناك علامة استفهام كبيرة، يجب علينا فقط أن ننتظر»، وفق «فرانس برس».

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ويعاني بيلينغهام البالغ 19 عاماً من آلام في ركبته بعد المباراة الأخيرة التي فاز بها دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف لاثنين في المرحلة الماضية.

وأضاف ترزيتش «منذ تلك المباراة، لم يتمكن جود من التدرب معنا»، علماً أنه أمل في أن يشارك على الأقل بحصة تدريبية واحدة.

وأردف «من دون خوض التمارين مع الفريق، سيكون الأمر صعباً. لن يساعد إذا أرسلته إلى أرض الملعب وقال بعد أربع دقائق إنه ليس على ما يرام».

ويحتل دورتموند المركز الثاني متأخراً بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتوج باللقب في المواسم العشرة الماضية قبل مرحلتين من النهاية بـ68 نقطة مقابل 67 نقطة، ويأمل في أن يستفيد من دعسة ناقصة من عملاق بافاريا إن كان أمام ضيفه لايبزيغ السبت أو كولن بعد أسبوع لإنهاء هيمنته على «البوندسليغا».

الفوز خارج الديار

ويسعى دورتموند لتحقيق نتيجة جيدة خارج أرضه حيث لم يفز منذ 25 فبراير، إذ خسر أمام ميونيخ برباعية وسقط في فخ التعادل في ثلاث مباريات أمام كل من شالكه وشتوتغارت وبوخوم في الدوري، كما خسر أمام تشيلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليخرج من المسابقة القارية، وأمام لايبزيغ في ربع نهائي الكأس المحلية.

وقبل سفره إلى بافاريا لمواجهة أوغسبورغ الأحد، سيدخل دورتموند في حسابات مهمة حيث يلعب بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ السبت.