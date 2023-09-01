الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب الأخير، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، في مباراة شهدت ظهور أول لعدد كبير من النجوم الدوليين.

انتهى الشوط الشوط الأول لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وسجل الأهداف كل من: رومارينهو وبنزبما وحمدالله للاتحاد، وميروفيتش للهلال.

وكان هدف الكعب من كريم بنزيما واحدا من أفضل لقطات الشوط الأول، وكذلك تسديدة ميتروفيتش الذي عادل بها للهلال، قبل أن يسجل بنزيما وحمدالله هدفيهما.

وشهدت المبارة الظهور الأول في الكلاسيكو لكل من: كريم بنزيما وفابينيو وجوتا وكانتي من جانب الاتحاد، وياسين بونو وميتروفيتش وسافيتش وكوليبالي ومالكوم من جانب الهلال.

عودة الهلال تحبط الاتحاديين

وفي الشوط الثاني، انقلبت الأمور رأسا على عقب بعودة هلالية جاءت بعد إقحام المدرب خيسوس للبرازيلي ميشايل الذي تسبب في تحسن أداء فريقه وتسجيل ثلاثة أهداف في نحو 11 دقيقة فقط.

وتناوب على أهداف الشوط الثاني للهلال كل من: ميتروفيتش (هدفان)، وسالم الدوسري (هدف)، وبذلك يترفع رصيد الهلال في صدارة الدوري موقتا بـ 13 نقطة، ويبقى رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.

كريم بنزيما من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي، أول سبتمبر 2023. (حساب دوري روشن بمنصة إكس)

لاعبو الاتحاد خلال مباراة فريقهم ضد الهلال في الدوري السعودي، أول سبتمبر 2023. (حساب دوري روشن بمنصة إكس)