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ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 11:55 صباحا
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
تدريبات ريال مدريد قبل مباريات اليوم (حساب ريال مدريد على منصة إكس)
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تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة بمباراتي لاس بالماس مع ريال سوسييداد، وسيلتا فيغو مع ريال مدريد، على أن تتواصل منافساتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتختتم الاثنين المقبل.

لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو
ويواجه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني بفضل تألق الوافد الجديد جود بيلينغهام، سيلتا فيغو، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد وأوساسونا بالفريقين الوحيدين بجانب «الملكي» اللذين انتصرا في أول جولتين وهما رايو فاييكانو وفالنسيا على الترتيب، كما تشهد الجولة أيضا لقاء مثيرا يجمع فياريال وحامل اللقب برشلونة يأمل فيه الفريقان في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتحيط العديد من التساؤلات حول التشكيل الذي سيلعب به ريال مدريد حين يحل ضيفا على سيلتا فيغو، وعلى رأسها ما إذا كان الأوكراني أندري لونين سيستمر في حراسة المرمى، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام ألميريا أم سيلعب كيبا أريزابالاغا أولى مبارياته مع «الملكي» الذي ضمه بسبب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، فيما سيواصل ناتشو فيرنانديز ظهوره مع الفريق ليحل محل ميليتاو المصاب.

من ناحيته، يتطلع سيلتا فيغو الذي يقوده مدرب ريال مدريد الأسبق رافا بينيتز، لتحقيق انتصار بالتزامن مع احتفالاته بمرور مئة عام على تأسيسه، خاصة وأنه لا يمتلك سوى نقطة واحدة حصدها من تعادله أمام ريال سوسييداد الجولة الماضية بعدما سقط أمام أوساسونا في انطلاقة البطولة.

صدام بين رايو فايياكانو واتلتيكو مدريد
وفي مباراة تعد اختبارا صعبا، سيكون على رايو فايياكانو الوصيف بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعبه وبين جماهيره الاثنين المقبل، وهو الفريق الذي لم يتمكن من هزيمته منذ عقد.

وعلى الرغم من أن تاريخ المواجهات بينهما يصب في صالح أتلتيكو مدريد، فإنه يدرك أن الفوز في ملعب فاييكاس ليس سهلا، لكنه يحتاجه بعدما تعادل أمام ريال بيتيس الجولة الماضية ليحل خامسا بأربع نقاط، بفضل فوزه على غرناطة في انطلاقة البطولة.

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وكحال ريال مدريد ورايو فاييكانو، بدأ فالنسيا البطولة بانتصارين ويحل ثالثا في الترتيب بفارق الأهداف خلفهما ويستقبل في هذه الجولة أوساسونا بعد غد الأحد، على أمل مواصلة الانتصارات.

برشلونة يسعى لمواصلة الانتصارات
أما حامل اللقب برشلونة والذي يحل سادسا بأربع نقاط بفارق الأهداف خلف أتلتيكو وجيرونا الرابع وأمام ريال بيتيس السابع، فيحل ضيفا الأحد، على فياريال بملعبه لا سيراميكا الذي لم يخسر عليه «البرسا» منذ أكتوبر 2007.

وخلال هذا اللقاء يسعى برشلونة لمواصلة الفوز عقب تغلب على قادش الجولة الماضية 2-0 بعدما بدأ مشواره بالبطولة بالتعادل السلبي أمام خيتافي.
ويواجه جيرونا تهديدا حقيقيا حين يحل ضيفا غدا السبت، على إشبيلية الذي بدأ البطولة بهزيمتين أمام فالنسيا أولا 1-2 ثم أمام ألافيس 4-3

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