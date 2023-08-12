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قمة تشيلسي وليفربول غدا في الدوري الإنجليزي.. ومحمد صلاح على موعد مع التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 09:42 صباحا
قمة تشيلسي وليفربول غدا في الدوري الإنجليزي.. ومحمد صلاح على موعد مع التاريخ
محمد صلاح خلال مباراة سابقة بين ليفربول وتشيلسي (أرشيفية: الإنترنت)
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ستكون الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي انطلقت أمس الجمعة، على موعد مع مواجهة نارية ومن العيار الثقيل، عندما يحل ليفربول ضيفا على فريق تشيلسي غدا الأحد، في مباراة سيستضيفها إستاد «ستامفورد بريدج»، ويأمل خلالها النجم المصري محمد صلاح تسجيل إنجاز تاريخي.

قمة تشيلسي وليفربول تخطف الأضواء
يتطلع فريقا تشيلسي وليفربول إلى تحقيق انطلاقة جيدة في مسيرتهما بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستكون الأضواء مسلطة بلا شك على تلك المواجهة التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر بين متابعي المسابقة العريقة، كونها تجرى بين اثنين من أندية الصفوة في المسابقة، بحسب الوكالة الألمانية.

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي
سيكون النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على موعد مع صناعة التاريخ خلال اللقاء الذي سيخوضه ضد فريقه السابق، والذي دافع عن ألوانه خلال 2014 و2015.

ويأمل صلاح إحراز هدف على الأقل في المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في سبعة مواسم متتالية.

وقد اعتاد محمد صلاح التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في يونيو 2017، قادماً من روما الإيطالي، حيث حقق إنجازاً غير مسبوق في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتسجيل في ستة مواسم متتالية، بداية من موسم 2017-2018 حتى موسم 2022-2023.

ويرغب صلاح في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات الافتتاحية للبطولة، حيث سجل ثمانية أهداف حتى الآن، متساوياً مع الثلاثي المعتزل: آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

ويعد «الملك المصري»، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، واحداً من بين ستة لاعبين سجلوا في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي في أكثر من ستة مواسم مختلفة، حيث ضمت القائمة أيضاً كلا من: لامبارد وشيرر وروني وسيرخيو أغويرو وتيدي شيرينغهام. لكنه كان الوحيد في القائمة الذي فعل ذلك في ستة مواسم متتالية.

ويعد تشيلسي أكثر الفرق التي واجهها صلاح خلال مسيرته الاحترافية، حيث لعب ضد الفريق الأزرق في 21 مباراة، وذلك مع الأندية جميعها التي دافع عن ألوانها. وقد حقق النجم المصري خلالها تسعة انتصارات وستة تعادلات، وتلقى ست هزائم، علماً بأنه أحرز سبعة أهداف في شباك النادي اللندني، وصنع هدفين.

نتائج مخيبة تشيلسي وليفربول الموسم الماضي
سيسعى ليفربول وتشيلسي إلى محو الصورة الباهتة التي ظهرا عليها خلال الموسم الماضي، والتي تسببت في ابتعادهما عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، ليغيبا عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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فبينما أنهى ليفربول مشواره الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي في المركز الخامس، مكتفيا باللعب في بطولة الدوري الأوروبي، احتل تشيلسي المركز الثاني عشر، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤماً.

وعقب رحيل المدرب الموقت فرانك لامبارد عن تدريب تشيلسي، تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المسؤولية في مايو الماضي، ليعود للدوري الإنجليزي من جديد، بعدما سبق له تدريب توتنهام هوتسبير بين 2014 و2019.

نتائج تشيلسي وليفربول السابقة
عجز كل فريق عن هز شباك الآخر خلال المباريات الأربع الأخيرة التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات، حيث تعادلا دون أهداف في نهائي بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021-2022، اللتين توج بهما ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي العريق.

كما تعادل الفريقان بالنتيجة نفسها في مباراتيهما بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يعود آخر لقاء شهد هز الشباك في لقاءات تشيلسي وليفربول إلى الثاني من يناير2022، عندما تعادلا 2-2 في لندن.

أفضلية ليفربول على تشيلسي
ويعد ليفربول صاحب الأفضلية خلال المواجهات الـ194 السابقة بين الفريقين في مختلف المسابقات، والتي بدأت في ديسمبر 1907، حيث حقق الفريق الأحمر 84 انتصاراً، كان آخرها في 20 سبتمبر 2020، حينما فاز 2-0 على تشيلسي في لندن بالدوري الإنجليزي.

في المقابل، حقق تشيلسي 65 فوزاً على ليفربول، كان آخرها في الرابع من مارس 2021، عندما انتصر 1-0 على ملعب «أنفيلد» في البطولة نفسها، بينما فرض التعادل نفسه على 45 مواجهة بين الناديين.

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