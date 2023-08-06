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النصر يفوز على الرجاء بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:21 مساء
النصر يفوز على الرجاء بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية
رونالدو يحتفل بهدفه في الرجاء المغربي (حساب الاتحاد العربي على فبيسبوك)
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تأهل النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، بعدما فاز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة دور الثمانية التي أقيمت اليوم الأحد. وبذلك يواجه النصر فريق الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة.

رونالدو  افتتح الأهداف
هز كريستيانو رونالدو الشباك بعد مرور 19 دقيقة فقط من عمر اللقاء، ثم أضاف النصر هدفين بواسطة سلطان الغنام وسيكو فوفانا، قبل أن يقلص الرجاء الفارق بعد هدف من عبدالله مادو بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرجاء المغربي وكان هو الفريق الأفضل، وصنع لاعبوه أكثر من فرصة خطيرة لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية، ليتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في السعودية.

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يذكر أن الرجاء المغربي هو آخر فريق من فرق العربية الأفريقية لا يزال ينافس في البطولة العربية، وبعد خروجه يتأكد فوز فريق آسيوي باللقب.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب الهلال السعودي ضد مواطنه الشباب أو الوحدة الإماراتي.

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