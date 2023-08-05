الهلال يطيح بالاتحاد من البطولة العربية ويتأهل لنصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

حجز الهلال السعودي مكانه في الدور نصف النهائي من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القم، بعدما تغلب على مواطنه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة دور الثمانية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، باستاد مدينة الملك فهد.

الهلال يواجه الفائز من الشباب والوحدة

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي للبطولة العربية مع الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي في دور الثمانية التي ستقام مساء غد الأحد.

- الشرطة العراقي يفوز على السد القطري ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

- النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. والوحدة يواجه الشباب

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق سيرجي سافيتش، ثم عزز سالم الدوسري تقدم الهلال بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، غير أن البرازيلي رومارينيو قلص الفارق بتسجيله هدفًا للاتحاد في الدقيقة 56، إلا أن مالكوم أوليفييرا سجل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 78 أضاع مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء.