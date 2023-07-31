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الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 10:55 صباحا
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم
زيزو يحتفل بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري التونسي (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
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تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 27 يوليو وحتي 12 أغسطس المقبل، بـأربع مباريات نارية، إذ يواجه الزمالك المصري نظيره الشباب السعودي، فيما يواجه شباب بلوزداد الجزائري نظيره الوحدة الإماراتي، ويواجه النصر السعودي الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

ويدخل الزمالك مواجهة الشباب السعودي، فى الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، باستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المجموعة الثالثة، حيث يتصدر الأبيض المصري المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى.

- الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم بالاتحاد المنستيري

وفي المجموعة نفسها يصطدم الاتحاد المنستيرى بالنصر السعودي فى مباراة فاصلة للفريق التونسى الذى مُني بهزيمة قاسية من الزمالك بالجولة الأولى، حيث يسعى لتحقيق الفوز على العالمي للتمسك بآماله فى التأهل.

فيما يريد النصر تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له بعد التعادل في الجولة الماضية مع مواطنه الشباب.

الوحدة أمام بلوزداد الجزائري
وفي الثالثة مساءً، يلتقي فريق الوحدة الإماراتى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويسعى الوحدة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزاً ثميناً في الجولة الأولى، على نظيره فريق الكويت الكويتي، بهدفين مقابل هدف.

الكويت يواجه الرجاء
وفي المجموعة نفسها، يلتقي الكويت الكويتي مع الرجاء البيضاوي المغربي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

ويتقاسم الرجاء والوحدة الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما أمام الكويت وشباب بلوزداد من دون رصيد.

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