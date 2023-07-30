الأهلي يتخطى الداخلية ويتأهل لدور الثمانية لكأس مصر

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الأهلي حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم، الذي تُوِّج به في الموسم الماضي، عقب تأهله لدور الثمانية، بفوزه 2 - صفر على الداخلية، اليوم الأحد، في دور الـ16 للمسابقة.

الفوز بأقل مجهود

حقق الأهلي الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية بأقل مجهود، لا سيما في ظل حالة الإرهاق التي عانى منها لاعبوه على مدار الموسم الحالي، الذي شهد تتويج الفريق بخمسة ألقاب، وكذلك في ظل الغيابات العديدة التي ضربت فريق الداخلية الذي افتقد 18 لاعبًا خلال اللقاء بسبب انتهاء عقودهم مع الفريق بعد فتح القيد للموسم الجديد، وعدم إبرام النادي صفقات جديدة حتى الآن.

افتتح الجنوب أفريقي بيرسي تاو التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 38 بهدف من صناعة محمد مجدي «أفشة»، الذي أحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلًا للقاء دون منازع.

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يعد هذا هو الانتصار الثاني للأهلي على حساب الداخلية خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 - 1 في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي توج بها الفريق «الأحمر» هذا الموسم، قبل أن يتعادلا 1 - 1 في مباراتهما بالدور الثاني للمسابقة.

وضرب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس مصر برصيد 38 لقبًا، موعدًا يوم الخميس المقبل في دور الثمانية مع فريق المصري البورسعيدي في دور الثمانية.