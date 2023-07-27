الاتحاد الأوروبي يزف بشرى لبرشلونة بشأن مشاركته في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

زف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، بشرى سارة لنادي برشلونة تتعلق بقدرته على المشاركة في البطولات القارية الأوروبية، وتحديدا دوري أبطال أوروبا.

تعليق عقوبة برشلونة في قضية «نيغريرا»

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن لجنة الاستئناف التابعة له، قررت قبول مشاركة برشلونة موقتاً هذا الموسم في مسابقاته، وقال أن العقوبة المتعلقة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«نيغريرا» قد جرى تعليقها، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في بيان رسمي أنه جرى قبول مشاركة نادي برشلونة موقتاً في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2023-2024، مع الاحتفاظ بالحق في إصدار قرار مستقبلي بشأن قبول أو استبعاد النادي من مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

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وتتعلق قضية «نيغريرا» باتهام نادي برشلونة وبعض قادته من قبل السلطات الإسبانية بـ«الفساد» و«خيانة الأمانة» وامتلاك «السجلات التجارية المزيفة»، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، وهو مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني تجرى ملاحقته أيضا.