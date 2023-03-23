«ويفا» يفتح تحقيقا بحق برشلونة بسبب «فضيحة التحكيم»

القاهرة - بوابة الوسط

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» تحقيقا بشأن «انتهاك محتمل للإطار القانوني» بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة اليوم الخميس.

واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ«الفساد» و«خيانة الأمانة» و«السجلات التجارية المزيفة» في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تجرى ملاحقته أيضا، وفق «فرانس برس».

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واتهم القضاء الإسباني في وقت سابق نادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ«الفساد»، و«إساءة الأمانة» و«تزوير سجلات تجارية» في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة.