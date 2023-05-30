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سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 11:31 صباحا
سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري
مدرب فريق نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد لوتشيانو سباليتي، الإثنين، أنه سيغادر منصبه كمدرب لنابولي في نهاية الموسم، بعد قيادة الفريق إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قال في حديثه خلال حدث في مركز تدريب «كوفرتشانو» الخاص بالمنتخب الإيطالي، إنه سيأخذ وقتًا بعيدًا عن كرة القدم، ولن ينتقل على الفور لتدريب فريق آخر، وفق «فرانس برس».

أضاف في هذا الصدد «أنا بحاجة لأخذ بعض الوقت للراحة لأنني متعب جدًا. لا أعرف ما إذا يمكنكم تسميتها سنة إجازة، لكنني لن أعمل. لن أقوم بتدريب نابولي أو أي فريق آخر».

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قاد الرجل البالغ 64 عامًا نابولي إلى لقب «سيري أ» قبل خمس مباريات من النهاية، بعد موسم رائع قدم خلاله فريقه كرة قدم كانت من الأكثر جمالية في أوروبا، وأصبح أكبر مدرب يحرز لقب الدوري الإيطالي.

سيشرف على المباراة الأخيرة للفريق مساء الأحد عندما يستضيف حامل اللقب سمبدوريا المتذيل في المرحلة الأخيرة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وسبق أن قال مالك نابولي أوريليو دي لورنتيس خلال برنامج تلفزيوني على قناة «راي 3»، مساء الأحد، إن المدرب طالب بسنة إجازة «سباليتي رجل حر. عندما يأتي إليك أحدهم ويقول لك: لقد بذلت قصارى جهدي، انتهت مرحلة من حياتي، لديّ عقد معك ولكني أفضّل سنة إجازة... ماذا تفعل؟ هل تعارض ذلك؟».

تحقيق لقب الدوري الإيطالي
وأضاف «لقد بذل قصارى جهده، وأشكره، والآن من الجيد أن يستمر في فعل ما يريد القيام به».

وفاز نابولي بالـ«سكوديتو» الثالث في تاريخه والأول بعد حقبة رائعة مع الأرجنتيني الأسطوري دييغو مارادونا، حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.

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