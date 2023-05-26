الدوري الإيطالي: ميلان ينتظر خدمة من جاره إنتر للتأهل معا للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستطيع قطبا ميلانو أيه سي ميلان وإنتر حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما يحل الأول ضيفا على يوفنتوس، ويستقبل الثاني أتلانتا في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضمن نابولي البطل ومطارده لاتسيو البطاقتين الأولين للمسابقة القارية الأهم، ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وميلان الرابع مع بـ64 نقطة، وفق «فرانس برس».

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ورشح يوفنتوس لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال، لكنه تعرض لضربة قوية الإثنين، عندما قرر الاتحاد الإيطالي حسم عشر نقاط من رصيده، بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير المشروع فتراجع من المركز الثاني إلى السابع، قبل أن يتعرض بعد ساعات قليلة من هذا القرار إلى خسارة قاسية أمام إمبولي برباعية لهدف، منهيا آماله بالمشاركة في دوري الأبطال.

وأضيفت الضربتان إلى خيبة خروج يوفنتوس من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على يد إشبيلية الخميس الماضي.

أليغري لا تشغله العقوبات

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، عن العقوبة التي طالت فريقه بعد خسارة فريقه أمام إمبولي بقوله «على أرض الملعب، يظل يوفنتوس في المركز الثاني، ويجب أن يظل هذا واضحاً، ثم، هذه الأمسية، كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، لكن الظروف كانت خاصة».

وأضاف «لن ألوم اللاعبين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الوضع لم يكن سهلا بالنسبة لهم، هو وضع غير طبيعي وسريالي، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم».

وتابع «قبل ربع ساعة من المباراة، كنا نحتل المركز الثاني، ثم انتهى بنا الأمر برصيد 59 نقطة في المركز السابع. أتقبل كل الانتقادات، لكن الأمر مختلف عندما تخوض مباراة وأنت في المركز الثاني، متقدما بفارق خمس نقاط عن ميلان الخامس، وعندما يتوجب عليك الفوز وتقليص تأخرك مجددا».

مواجهة الأزرق والأسود

على ملعب سان سيرو، يستضيف إنتر جاره أتلانتا الخامس الذي يتخلف عنه بفارق خمس نقاط، وبالتالي فإن التعادل سيكفيه لانتزاع البطاقة القارية، علما بأنه يملك فرصة أخرى في المرحلة الأخيرة أو عندما يخوض نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في 10 يونيو على ملعب «أتاتورك» في إسطنبول.

وقال فيليبو إينزاغي، مدرب إنتر الفائز بكأس إيطاليا بعد تغلبه على فيورنتينا بهدفين لهدف، الأربعاء، «لدينا مباراتان في الدوري ثم النهائي لنهاية موسم رائع».

ميلان في انتظار خدمة من جاره

أما ميلان فيمكن لثلاثة فرق أن تتخطاه وهي أتلانتا وروما ومنافسه يوم الأحد يوفنتوس، وبالتالي فإنه قد يتلقى خدمة من جاره إنتر في حال فوز الأخير على أتلانتا أو تعادله معه، وبهذه الحالة، فإن فوز ميلان على يوفنتوس سيمنحه البطاقة الأخيرة لدوري الأبطال.

في ما يتعلق الهبوط، فقد سقط كل من كريمونيزي وسمبدوريا إلى الدرجة الثانية، وانحصرت هوية الهابط الأخير بين فيرونا وليتشي وسبيتسيا.