مدرب ناغتس ينتقد عدم تقدير الإعلام لإنجازات فريقه

القاهرة - بوابة الوسط

اشتكى مدرب دنفر ناغتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مايكل مالون، من عدم تقدير وسائل الإعلام للإنجازات التي يحققها فريقه وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش هذا الموسم، خصوصًا في مواجهة لوس أنجليس ليكرز في نهائي المنطقة الغربية.

قال مدرب دنفر بعد فوز فريقه بـ108 نقطة مقابل 103 نقطة على أرضه، معوّضًا تأخره بفارق 11 نقطة في الشوط الثاني ليتقدم (2-0) في نهائي الغربية «قد يحفّزنا هذا الأمر»، وفق «فرانس برس».

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وكان ناغتس تغلب على ليكرز بـ132 نقطة مقابل 126 نقطة في المباراة الأولى، فبات على بعد فوزين من نهائي الدوري الأول في تاريخه.

أضاف مالون «تفوز في المباراة الأولى لكن حديث الجميع يكون عن ليكرز. فلنكن صريحين، هكذا كانت الرواية الوطنية: حسنًا، ليكرز بخير. تخلفوا (0-1) لكنهم نجحوا بشيء ما. لم يتحدث أحد عن نيكولا الذي قدّم أداء تاريخيًا».

تألق يوكيتش في «البلاي أوف»

وحصد يوكيتش الـ«تريبل دابل» الثالث عشر في مسيرته ضمن «البلاي أوف»، ليحتل المركز الثالث وراء ماجيك جونسون بـ30 نقطة وخصمه في هذه السلسلة ليبرون جيمس بـ28 نقطة.

تابع مالون «ما يقوم به أمر لا يُصدّق. لكن الرواية لم تكن حول ناغتس ولا حتى نيكولا. كانت الرواية حول ليكرز والتعديلات التي أجراها».