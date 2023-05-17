مستقبل كيميتش.. برشلونة يغازل اللاعب وبايرن يتمسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه لن يستمع لأي عرض مقدم إلى لاعبه جوشوا كيميتش هذا الصيف، حيث يعتبره «البافاري» لاعبًا حاسمًا في مشروع النادي المستقبلي، وذلك بعد أن أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد معه.

وأبدى فريق برشلونة الإسباني رغبة في الحصول على خدمات اللاعب الألماني، لتعويض رحيل قائد «البلوغرانا» سيرخيو بوسكيتس، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ورفض تجديد عقده لخوض تجربة جديدة خارج أسوار النادي الكتالوني، وفق جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

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ويملك متوسط ميدان بايرن البالغ (28 عاما) عقدًا مع النادي حتى يونيو 2025، وقضى ثمان سنوات مع النادي البافاري، تُوّج خلالها بكأس دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وسبع بطولات دوري، وثلاثة كؤوس محلية، وكأس السوبر الألماني ست مرات، إضافة إلى لقب السوبر الأوروبي مرة وحيدة.

إعجاب متبادل بين تشافي وكيميتش

وأبدى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إعجابه بكيميتش في وقت سابق، حينما زار بايرن ميونخ الدوحة، لقضاء معسكر إعدادي في 2019، بينما كان تشافي مدربًا للسد القطري وقتها.

وقال تشافي بشأن جوشوا: «لقد تحدثت مع بيب وأخبرني بأن لديه لاعب قادر على اللعب في أي مكان حرفيًا، سألته عن اسمه، فأخبرني بأنه كيميتش».

وأرسل تشافي رسالة إلى كيميتش آنذاك، قال فيها: «منذ أول مرة شاهدتك فيها، علمت أنك ستصبح لاعبًا رائعًا.. يمكنك أن تلعب في أي مركز، ستكون لاعبًا مثاليًا لبرشلونة، ويمكنك أن تصبح مثل فيليب لام، لكن بايرن بنفس مستوى البارسا، يمكنك تحقيق الكثير من الأشياء في ميونخ».

بينما عبّر كيميتش عن إعجابه بمتوسط ميدان برشلونة السابق ومدربه الحالي، وأشار: «كان دومًا تشافي قدوتي، لم يكن أبدًا الأعظم، ولكن كانت له عين على المباراة، سواء في التمرير أو التقنية.. لقد أبهرني، حيث كان قادرًا على وضع زملائه في المنطقة الخطرة».

وتابع: «قابلته مرة واحدة في حياتي في معسكر بالدوحة سنة 2019، كانت لحظة رائعة حقًا».

الانتقال إلى برشلونة مفتاحه اللاعب

وبين رغبة برشلونة وتمسك البايرن، تبقى رغبة كيميتش حاسمة في مستقبله، حيث أبدى اللاعب إعجابه بمشروع البارسا الجديد، ويرغب في خوض تجربة جديدة، بينما عرف عن البايرن عدم تمسكه بلاعب لا يريد البقاء في النادي.

ويرفض الدولي الألماني جوشوا كيميتش بعض القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايرن، ومنها الرحيل المفاجئ لمدرب الفريق يوليان ناغلسمان واستبداله بالمدرب توماس توخل، وهو ما يدفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل نحو مدينة برشلونة.