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سبيرز يفوز بالخيار الأول في «درافت».. ويملك أفضلية ضم ويمبانياما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 05:21 مساء
سبيرز يفوز بالخيار الأول في «درافت».. ويملك أفضلية ضم ويمبانياما
لاعب فريق «ميتروبوليتانز 92» فيكتور ويمبانياما. (أرشيفية: الإنترنت)
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فاز سان أنتونيو سبيرز الثلاثاء بأحقية القيام بالخيار الأول في «درافت» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقرر الشهر المقبل، ما يمنحه أفضلية ضم الشاب الفرنسي الواعد والخارق فيكتور ويمبانياما.

اختُير سبيرز الذي أنهى الموسم المنتظم في ذيل المنطقة الغربية في المركز الأول في سحب الـ«درافت» الذي يقرر من سيحظى بالخيار الأول في نيويورك في 22 يونيو المقبل، وفق «فرانس برس».

باستثناء حصول مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، سيكون ابن الـ19 عامًا الخيار الأول.

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ينظر الكثيرون إلى الشاب البالغ طوله 2.21 م والمحترف في فريق «ميتروبوليتانز 92» في فرنسا، على أنه موهبة خارقة وفريدة ولا يمر إلا لاعب واحد مثله في جيله والأكثر طلبًا كخيار أول في الدرافت منذ ليبرون جيمس 2003.

ومن المتوقع أن يسير ويمبانياما على خطى مواطنه توني باركر الذي حقق مع سبيرز لقب الدوري الأميركي أربع مرات بين 2003 و2014.

«سأتذكرها كل حياتي»
قال إلى شبكة «اي أس بي أن» في مقابلة من باريس بعد أن عرف هوية الفريق المرجح أن ينضم إليه «لا يمكنني أن أصف ذلك، قلبي ينبض بسرعة. لقد أحطت نفسي بالأشخاص الذين أحب، إنها حقًا لحظة مميزة بالنسبة لي سأتذكرها كل حياتي».

أضاف أنه ينوي القيام بانطلاقة سريعة في «أن بي ايه»: «أنا لاعب جماعي، سأبذل قصارى جهدي للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. سأحاول الفوز بخاتم البطولة في أسرع وقت ممكن، لذا كونوا مستعدين».

قال بيتر جاي هولت، مدير الرياضة والترفيه في النادي بعد السحب «قد أصاب بالإغماء. أنا متحمس جدًا، لمدينة سان أنتونيو، للجماهير، لدينا الكثير من الأشخاص الذي يحبون سبيرز. نحن فوق الغيوم».

كان ليبرون جيمس من بين مجموعة من المعجبين بويمبانياما، واصفًا إياه بأنه ليس «فريدًا من نوعه» بل «أشبه بكائن فضائي»، مضيفًا «لم يسبق لأحد أن رأى شخصًا طويل القامة مثله ومرنًا ورشيقًا مثله على الملعب. إنه بالتأكيد موهبة لا تمر سوى مرة واحدة في جيله».

قال المدير العام لسبيرز براين رايت «يتحدث الناس عن موهبة الأجيال، ويفكرون فقط في المهارة في الملعب، لكنها أكبر من ذلك. قدرته على أن يكون زميلًا رائعًا في الفريق، وعلى التفكير في المباراة، والتحديات الفريدة، تراه يفعل أشياء لم تكن حتى لتفكر أن أي شخص يمكن أن يفعلها».

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