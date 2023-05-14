تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان، إلى اتفاق مع تشيلسي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية الأحد.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن بوكيتينو «سينضم إلى النادي هذا الصيف على أن يبقى فرانك لامبارد مدربًا موقتًا حتى نهاية الموسم»، وفق «فرانس برس».

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لم يوقع الأرجنتيني (51 عامًا) بعد رسميًا على العقد مع النادي اللندني، لكن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق يجب أن يجري في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أخرى مثل موقع «ذي أثليتيك» ليعود إلى الدوري الممتاز بعد أربع سنوات من إقالته في توتنهام.

يمر تشيلسي بموسم كارثي، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ويحتل راهنًا المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 43 نقطة فقط حصدها من 35 مباراة قبل ثلاث مباريات من النهاية.

استثمر رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق استثمار كليرلايك أكثر من 600 مليون يورو في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي ومطلع العام الجاري، لكن هذه الاستثمارات التي شملت بشكل أساسي اللاعبين الشباب والواعدين، لم تؤت ثمارها.

إقالة توخل واستبداله ببوتر

كما قرر بويلي إقالة الألماني توماس توخل بعد سبع مباريات فقط هذا الموسم، عندما كان النادي يحتل المركز السادس، وعيَّن غراهام بوتر من برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضًا واعدًا ولكن دون خبرة في نادٍ بمكانة تشيلسي.

جرى تعيين بوتر في مشروع طويل الأجل، لكن جرى فصله في أوائل أبريل والإتيان بأسطورة النادي لامبارد للمرة الثانية.

وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات. لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

إنجازات بوكيتينو مع توتنهام

حقق مع توتنهام، الغريم اللندني لتشيلسي، نتائج جيدة في الفترة التي قضاها مع «سبيرز». إذ أنهى توتنهام في المراكز الأربعة الأولى أربع مرات من أصل خمسة مواسم مع الأرجنتيني، مقابل مرتين فقط في 24 موسمًا قبل وصوله.

كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام ليفربول.

على الرغم من فشله في إنهاء جفاف توتنهام عن الألقاب منذ العام 2008، فإن بوكيتينو حظي دائمًا بإعجاب لاعبيه. تحسّر القائد والهداف هاري كاين أخيرا على التغيير في ثقافة النادي منذ رحيل الأرجنتيني.

قيادة سان جيرمان

قاد بوكيتينو سان جيرمان للفوز بلقب الدوري في موسمه الثاني لكنه رحل بعد فشله في إحداث تأثير في دوري أبطال أوروبا.

حقق تشيلسي، بطل إنجلترا 2017، فوزًا واحدًا في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات ومن المتوقع ألا يتأهل لأي مسابقة قارية الموسم المقبل.

مع بقاء ثلاث مباريات، يواجه البلوز خطر إنهاء الموسم في النصف السفلي من الترتيب للمرة الأولى منذ العام 1996.