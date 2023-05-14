  • Alwasat News
Atwasat

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:57 مساء
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو
يمينا: المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، يسارا: شعار نادي تشيلسي الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توصل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان، إلى اتفاق مع تشيلسي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية الأحد.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن بوكيتينو «سينضم إلى النادي هذا الصيف على أن يبقى فرانك لامبارد مدربًا موقتًا حتى نهاية الموسم»، وفق «فرانس برس».

- خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي
- لا جديد.. مستقبل لوكاكو مع الإنتر يتحدد في الصيف

لم يوقع الأرجنتيني (51 عامًا) بعد رسميًا على العقد مع النادي اللندني، لكن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق يجب أن يجري في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أخرى مثل موقع «ذي أثليتيك» ليعود إلى الدوري الممتاز بعد أربع سنوات من إقالته في توتنهام.

يمر تشيلسي بموسم كارثي، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ويحتل راهنًا المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 43 نقطة فقط حصدها من 35 مباراة قبل ثلاث مباريات من النهاية.

استثمر رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق استثمار كليرلايك أكثر من 600 مليون يورو في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي ومطلع العام الجاري، لكن هذه الاستثمارات التي شملت بشكل أساسي اللاعبين الشباب والواعدين، لم تؤت ثمارها.

إقالة توخل واستبداله ببوتر
كما قرر بويلي إقالة الألماني توماس توخل بعد سبع مباريات فقط هذا الموسم، عندما كان النادي يحتل المركز السادس، وعيَّن غراهام بوتر من برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضًا واعدًا ولكن دون خبرة في نادٍ بمكانة تشيلسي.

جرى تعيين بوتر في مشروع طويل الأجل، لكن جرى فصله في أوائل أبريل والإتيان بأسطورة النادي لامبارد للمرة الثانية.

وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات. لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

إنجازات بوكيتينو مع توتنهام
حقق مع توتنهام، الغريم اللندني لتشيلسي، نتائج جيدة في الفترة التي قضاها مع «سبيرز». إذ أنهى توتنهام في المراكز الأربعة الأولى أربع مرات من أصل خمسة مواسم مع الأرجنتيني، مقابل مرتين فقط في 24 موسمًا قبل وصوله.

كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام ليفربول.

على الرغم من فشله في إنهاء جفاف توتنهام عن الألقاب منذ العام 2008، فإن بوكيتينو حظي دائمًا بإعجاب لاعبيه. تحسّر القائد والهداف هاري كاين أخيرا على التغيير في ثقافة النادي منذ رحيل الأرجنتيني.

قيادة سان جيرمان
قاد بوكيتينو سان جيرمان للفوز بلقب الدوري في موسمه الثاني لكنه رحل بعد فشله في إحداث تأثير في دوري أبطال أوروبا.

حقق تشيلسي، بطل إنجلترا 2017، فوزًا واحدًا في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات ومن المتوقع ألا يتأهل لأي مسابقة قارية الموسم المقبل.

مع بقاء ثلاث مباريات، يواجه البلوز خطر إنهاء الموسم في النصف السفلي من الترتيب للمرة الأولى منذ العام 1996.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. ...
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأكثر تتويجا.. رينر يحرز لقبه الحادي عشر للجودو
الأكثر تتويجا.. رينر يحرز لقبه الحادي عشر للجودو
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ
الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على ...
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية وعودة ميسي
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على روسوفوري
دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على ......
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو...
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية...
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية وعودة ميسي
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة ......
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز...
المزيد