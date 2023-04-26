خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب تشيلسي الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي منصب المدير الفني للفريق اللندني، رغم طرح أسماء أخرى على طاولة المفاوضات تحسبا لأي متقلبات، وذكرت مصادر بريطانية أن تعاقد تشيلسي مع بوكيتينو أصبح وشيكا.

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يبدو المدرب السابق لفريق توتنهام المرشح المفضل لدى تشيلسي وذلك بعد عملية بحث استمرت لثلاثة أسابيع بقيادة بول وينستانلي ولورانس ستيوارت مديري الكرة في النادي، ولم يرتبط بوكيتينو بأي عمل منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

خيارات مطروحة في النادي اللندني

وانسحب ناغلسمان من المشهد إثر شعوره بالإحباط بسبب اقتراب النادي من مدربين آخرين. ويعد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بيرنلي من الخيارات المطروحة لتشيلسي الباحث عن مدير فني يحل مكان غراهام بوتر الذي أقيل في الثاني من أبريل الجاري بعد أن قاد الفريق في 31 مباراة فقط.

إنريكي ضمن دائرة اهتمامات الدوري الإنجليزي

سبق ودخل المدير الفني لويس إنريكي، دائرة اهتمام تشيلسي ضمن ثلاثة أندية من أجل قيادتها في الموسم المقبل، بعد تركه منصف القيادة الفنية للمنتخب الإسباني لكرة القدم عقب الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، على يد المنتخب المغربي.

ويقدر نادي توتنهام الإنجليزي المدرب الإسباني كثيرا، لكنه يقف على مسافة واحدة مع مدربين آخرين، من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل، بينما يضع تشيلسي هو الآخر لويس إنريكي في حساباته، وأخيرا يمكن لبرشلونة الإسباني أن يفعل مثلما فعل بايرن ميونخ الألماني ويقيل مدربه تشافي هيرنانديز، كما فعل بايرن مع يوليان ناغلسمان، حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.