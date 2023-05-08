مباراة تفصل إزاحة ألكاراس لديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بات الإسباني كارلوس ألكاراس بحاجة إلى خوض مباراة واحدة فقط في دورة روما لماسترز الألف المقررة بين 10 و21 مايو الجاري، من أجل إزاحة الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «إيه تي بي»، وذلك بعد تقليصه الفارق إلى خمس نقاط فقط معه عقب احتفاظه الأحد بلقب دورة مدريد.

وتغلب ألكاراس الأحد في النهائي على الألماني يان لينارد شتروف (6-4 و3-6 و6-3)، رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورتي ميامي ومدريد العام الماضي وإنديان ويلز هذا العام، حسب «فرانس برس».

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وحقق الإسباني الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده العشرين، فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم في 31 مباراة في سلسلة قادته إلى أربعة ألقاب من أصل خمس مباراة نهائية، آخرها الأحد ما جعله بحاجة الآن لخوض مباراة وحيدة في روما من دون الفوز بها حتى من أجل استعادة المركز الأول من ديوكوفيتش، وهو الذي اصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ.

وغاب ألكاراس العام الماضي عن دورة روما التي ذهب لقبها لصالح ديوكوفيتش. وكان صعود الأميركي تايلور فريتز من المركز العاشر إلى التاسع على حساب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل، فيما استعاد الروسي كارن خاتشانوف المركز الحادي عشر بعدما تخلى عنه الأسبوع الماضي لصالح الأميركي فرانسيس تيافو.

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل

1- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 6775 نقطة

2- كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6770

3- دانييل مدفيديف (روسيا) 5330

4- كاسبر رود (النرويج) 5165

5- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5015

6- أندري روبليف (روسيا) 4190

7- هولغر رونه (الدنمارك) 3865

8- يانيك سينر (إيطاليا) 3525

9- تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3380 (+1)

10- فيليكس أوجيه ألياسيم (كندا) 3235 (-1)