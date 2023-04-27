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«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 03:32 مساء
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحلة بيليه. (أرشيفية: الإنترنت)
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دخل اسم بيليه، «الجوهرة السوداء» في عالم كرة القدم وأسطورة الكرة العالمية، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية التي يتحدثها 265 مليون شخص في العالم، كمرادف للتميّز و«استثنائي، لا يضاهى، فريد».

في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة، في حين يتحدّث 265 مليون نسمة البرتغالية في مختلف أنحاء العالم، جرى إدراج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي «بيليه» الذي توفي في ديسمبر الماضي، وفق «فرانس 24».

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واشتهر أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو والذي توفي في 29 ديسمبر الماضي عن عمر 82 عاما، بلقب «بيليه» المستخدم بالعامية في البرازيل كمرادف للتميّز.

في قاموس ميشايليس للغة البرتغالية، كلمة «بيليه» (مع كتابة الباء بحرف صغير بخلاف ما تقتضي الأحرف الأولى في بداية الأسماء حيث تكتب بحرف كبير) مرادفة لـ «استثنائي، لا يضاهى، فريد». أما تعريف الكلمة في النسخة الإلكترونية من القاموس فجاء على الشكل التالي: «شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن، بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، ويعتبر أعظم رياضي في كل العصور».

«بيليه الدراما البرازيلية»
ويقدم قاموس ميشايليس أيضا بعض الأمثلة على استخدام كلمة بيليه: «هو بيليه كرة السلة»، «هي بيليه الدراما البرازيلية»، «هو بيليه الطب».

في المقابل، لم تتضمن النسخة الرقمية للأكاديمية البرازيلية للآداب التي تشرف على اللغة البرتغالية في البرازيل، حيث يعيش 215 مليون ناطق بهذه اللغة، كلمة «بيليه».

هذه الإضافة إلى القاموس هي نتيجة حملة مشتركة أطلقتها مؤسسة بيليه في 14 أبريل، بالشراكة مع سانتوس، النادي الذي تألق فيه بطل العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) وقناة «سبورت ف» التابعة لمجموعة «غلوبو»، أكبر تكتل إعلامي في البلاد.

التكريم مستمر
وبعد أربعة أشهر من وفاة أيقونة الكرة المستديرة، لا يزال يكرم صاحب الرقم 10 الأبدي لسانتوس ومنتخب «سيليساو»، عن طريق وقوف دقيقة صمت قبل جميع مباريات الدوري البرازيلي ومسابقات أمريكا الجنوبية مثل «كوبا ليبرتادوريس» أو «كوبا سودامريكانا».

يقول الفنزويلي سوتيلدو، صاحب الرقم 10 الحالي في سانتوس، في مقطع فيديو ترويجي: «لقد استخدمنا كلمة بيليه بالفعل كمديح للآخرين، لقد حان الوقت لتكريمه من خلال جعله أبديا في القاموس».

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