  • Alwasat News
Atwasat

تياغو سيلفا: لا يمكن لوم المدرب في كل مرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 04:27 مساء
تياغو سيلفا: لا يمكن لوم المدرب في كل مرة
مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي تياغو سيلفا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي تياغو سيلفا، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب عند كل خسارة، مشيرا إلى أنه على اللاعبين تحمل المسؤولية، وتحقيق نتائج مرضية.

وتعرض تشيلسي لخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنفس نتيجة الذهاب، ولكن هذه المرة على أرضه بهدفين نظيفين، وفق «فابريزيو رومانو».

- ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا​
- تياغو سيلفا يعطي الضوء الأخضر لتشيلسي من أجل عقد جديد

وتحدث المدافع البرازيلي لشبكة «بي إن سبورت» عقب الخسارة: «لا يمكننا لوم المدربين إذا لم نتحمل المسؤولية. إنها لحظة صعبة بالنسبة إلى تشيلسي، الكثير من التغييرات... لدينا العديد من أفضل اللاعبين».

وأردف تياغو سيلفا: «ولكن لديك أيضًا شخص غير سعيد، نحن بحاجة إلى استراتيجية حتى لا نرتكب نفس الأخطاء الموسم المقبل».

تمديد العقد
أعطى المدافع البالغ 38 عاما الضوء الأخضر لناديه تشيلسي من أجل تمديد تعاقده حتى العام 2024، لتستمر مسيرة المدافع المتوج مع «البلوز» بدوري أبطال أوروبا موسما آخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 ...
باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار

باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتر ميلان جاهز لتأكيد التأهل لنصف دوري الأبطال أمام بنفيكا
إنتر ميلان جاهز لتأكيد التأهل لنصف دوري الأبطال أمام بنفيكا
اجتماع استثنائي لأندية الدوري الإسباني بحضور لابورتا.. والحكام يطالبون بـ«الاحترام»
اجتماع استثنائي لأندية الدوري الإسباني بحضور لابورتا.. والحكام ...
غوارديولا: حذارٍ من البايرن لديه تاريخ كبير ومررت بلحظات لا تُصدق معه
غوارديولا: حذارٍ من البايرن لديه تاريخ كبير ومررت بلحظات لا تُصدق...
الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط تصاعد الانتقادات
الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط تصاعد ...
توخل: نحتاج إلى معجزة أمام الجبل العالي جدا مانشستر سيتي
توخل: نحتاج إلى معجزة أمام الجبل العالي جدا مانشستر سيتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
روما يغري عوار بعقد لمدة 5 سنوات
روما يغري عوار بعقد لمدة 5 سنوات...
تياغو سيلفا: لا يمكن لوم المدرب في كل مرة
تياغو سيلفا: لا يمكن لوم المدرب في كل مرة...
دوري السلة الأميركي إيقاف درايموند غرين وغيابه عن المواجهة الثانية أمام كينغز
دوري السلة الأميركي إيقاف درايموند غرين وغيابه عن المواجهة ......
توخل: نحتاج إلى معجزة أمام الجبل العالي جدا مانشستر سيتي
توخل: نحتاج إلى معجزة أمام الجبل العالي جدا مانشستر سيتي...
الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط تصاعد الانتقادات
الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط ......
المزيد