تياغو سيلفا: لا يمكن لوم المدرب في كل مرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي تياغو سيلفا، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب عند كل خسارة، مشيرا إلى أنه على اللاعبين تحمل المسؤولية، وتحقيق نتائج مرضية.

وتعرض تشيلسي لخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنفس نتيجة الذهاب، ولكن هذه المرة على أرضه بهدفين نظيفين، وفق «فابريزيو رومانو».

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وتحدث المدافع البرازيلي لشبكة «بي إن سبورت» عقب الخسارة: «لا يمكننا لوم المدربين إذا لم نتحمل المسؤولية. إنها لحظة صعبة بالنسبة إلى تشيلسي، الكثير من التغييرات... لدينا العديد من أفضل اللاعبين».

وأردف تياغو سيلفا: «ولكن لديك أيضًا شخص غير سعيد، نحن بحاجة إلى استراتيجية حتى لا نرتكب نفس الأخطاء الموسم المقبل».