مستقبل ميليك.. يوفنتوس يقرر تفعيل خيار الشراء

القاهرة - بوابة الوسط

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي تفعيل خيار الشراء المتفق عليه في عقد المهاجم أركاديوس ميليك، الذي عبر عن سعادته هو الآخر في البقاء في تورينو.

انضم ميليك إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي قادمًا من فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة إعارة مع خيار شراء بقيمة سبعة ملايين يورو، وهو ما قرر «السيدة العجوز» تفعيله، للاحتفاظ بالمهاجم البولندي ضمن صفوفه، حسب الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو.

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وعبر المهاجم البولندي ميليك عن سعادته في البقاء مع يوفنتوس بعقد دائم، إذ يفضل اللاعب البقاء في إيطاليا، بعد أن خاض تجربة سابقة في صفوف نابولي، قبل الانتقال نحو الدوري الفرنسي.