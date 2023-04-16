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يوفنتوس وضع لاعب ساسولو «فراتيسي» أولوية للتعاقد معه في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 04:56 مساء
يوفنتوس وضع لاعب ساسولو «فراتيسي» أولوية للتعاقد معه في الصيف
لاعب فريق ساسولو الإيطالي ديفيد فراتيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة ساسولو كارنيفالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي وضع لاعب فريقه ديفيد فراتيسي كأحد الأهداف ذات الأولوية، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

وقال كارنيفالي في تصريح إلى جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «نحن نعرف أن اليوفي يقدر فراتيسي لكن السباق مفتوح»، حسب ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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ويجذب فراتيسي أنظار كبار إيطاليا، إذ تتابعه أندية إنتر وروما وميلان، من أجل الظفر بخدمات اللاعب (23 عامًا)، لكن خروجه من ساسولو لن يكون سهلًا، خاصة وأن عقده ينتهي في 2026، لذلك فإن على الأندية المهتمة التفاوض مع ساسولو.

وتابع المدير التنفيذي لساسولو: «لن أتفاجأ إذا عاد سكاماكا إلى إيطاليا الصيف المقبل أيضا، يوفنتوس يضع العديد من اللاعبين ضمن خططه».

يوفنتوس مهتم بسكاماكا
وأشارت تقارير إعلامية إيطالية في وقت سابق إلى اهتمام «السيدة العجوز» بالتعاقد مع لاعب وسط وست هام الإنجليزي جيانلوكا سكاماكا (24 عامًا)، من أجل إعادته إلى إيطاليا من جديد الصيف المقبل، حيث كان لاعبًا سابقًا في صفوف ساسولو.

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