يوفنتوس وضع لاعب ساسولو «فراتيسي» أولوية للتعاقد معه في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ساسولو كارنيفالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي وضع لاعب فريقه ديفيد فراتيسي كأحد الأهداف ذات الأولوية، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

وقال كارنيفالي في تصريح إلى جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «نحن نعرف أن اليوفي يقدر فراتيسي لكن السباق مفتوح»، حسب ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

- هداف لاتسيو «إيموبيلي» ينجو من حادث سير بعد اصطدامه بالترام

- تعادل سلبي لنابولي يغضب سباليتي قبل موقعة دوري الأبطال

ويجذب فراتيسي أنظار كبار إيطاليا، إذ تتابعه أندية إنتر وروما وميلان، من أجل الظفر بخدمات اللاعب (23 عامًا)، لكن خروجه من ساسولو لن يكون سهلًا، خاصة وأن عقده ينتهي في 2026، لذلك فإن على الأندية المهتمة التفاوض مع ساسولو.

وتابع المدير التنفيذي لساسولو: «لن أتفاجأ إذا عاد سكاماكا إلى إيطاليا الصيف المقبل أيضا، يوفنتوس يضع العديد من اللاعبين ضمن خططه».